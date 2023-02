De Graafschap maakt einde aan bekersprookje De Treffers

De eerstedivisionist won op eigen veld met 3-0 van de ploeg uit Groesbeek die al twee profclubs had uitgeschakeld. Het is de eerste keer sinds 2009 dat De Graafschap de laatste acht heeft weten te bereiken van het bekertoernooi.

Alle doelpunten werden in de tweede helft gemaakt. De Turk Basar Önal opende kort na rust de score en nog binnen het uur maakte Giovanni Korte er met een lobje 2-0 van voor de thuisploeg. Invaller Charlison Benschop bepaalde een klein kwartier voor tijd met een kopbal de eindstand.

De Graafschaap scoort drie keer Ⓒ Pro Shots

Bij De Graafschap ontbrak trainer Adrie Poldervaart op de bank omdat hij maandag met gezondheidsklachten werd opgenomen in het ziekenhuis. Richard Roelofsen verving hem op de bank.

Cambuur en RKC

De Treffers, uitkomend in de tweede divisie, was in de vorige ronde van de beker nog met 1-0 te sterk voor Cambuur en verraste in de eerste ronde RKC Waalwijk (2-0).

De loting voor de kwartfinales wordt zaterdagavond verricht.