Commotie rond Italiaanse selectie na corona-uitbraak in staf

Een staflid voelde zich zondag al niet lekker na de zege in Bulgarije (0-2) en keerde huiswaarts. In Italië werd bij hem het coronavirus vastgesteld. Een collega werd dinsdag naar huis gestuurd nadat hij keelklachten had gekregen.

Drie andere stafleden ondergingen een coronatest waarvan de positieve resultaten pas na het duel in Vilnius werden prijsgegeven.

De drie besmette personen zijn in Litouwen in afzondering gegaan. Het is nog onduidelijk in hoeverre het drietal in nauw contact is geweest met de Italiaanse spelersgroep. Opvallend is wel dat alle uitgevoerde coronatests bij de nationale selectie op maandag nog negatief waren.