Schaatskoorts loopt op, maar een Elfstedentocht? ’Virus laat het niet toe’

Tattoo’s populair bij elite in Victoriaanse tijd

Tatoeages werden vijftig jaar geleden geassocieerd met zeelieden en de onderwereld, maar nu met brave burgers in de Vinexwijken. Toch is het niet de eerste keer in de geschiedenis dat huidbeschilderingen ’salonfähig’ zijn. In de Victoriaanse tijd waren ze populair bij de Britse elite.