KNVB: 50 procent amateurclubs blijft open in zomer

„Uit een recent gehouden enquête onder amateurvoetbalverenigingen is dat gebleken”, aldus de directeur van de amateursectie van de bond. De clubs gaan onder meer trainingen geven en wedstrijden organiseren voor spelers die niet op vakantie zijn. Verwacht wordt dat vanwege de coronacrisis minder mensen op vakantie gaan dan normaal.

Van der Zee: „Met dank aan de coronacrisis en de gedwongen voetbalstop lijkt de liefde voor de sport en het verenigingsleven geen grenzen te kennen. Bij de KNVB merken we dat door de enorme aandacht die er is voor alles wat er wordt georganiseerd om de terugkeer op de velden zo goed mogelijk te laten verlopen. Webinars op onze website trekken hoge kijkersaantallen, de voetbalfittrainingen van Oranje zijn populair en in het hele land worden door vrijwilligers alternatieve clubactiviteiten opgezet.”