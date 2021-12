Erwin Koeman stapt op bij Beitar Jeruzalem: ’Tijd om met pensioen te gaan als hoofdtrainer’

„Sinds ik aankwam bij Beitar Jerusalem ben ik verliefd geworden op de plek en de mensen hier. Het besluit om te stoppen was dan ook lastig”, zo zegt Koeman, die naar eigen zeggen niet meer terugkeert in deze functie, bij welke club dan ook. „Het is tijd om definitief met pensioen te gaan als hoofdtrainer.”

Koeman ging afgelopen zomer aan de slag bij Beitar, nadat hij anderhalf jaar zonder club zat. Onder zijn leiding stond de club na elf speelronde negende (van de veertien) in de Israëlische competitie. Eerder in zijn loopbaan was hij eindverantwoordelijke bij onder andere Feyenoord, FC Utrecht, RKC Waalwijk en het nationale elftal van Oman.