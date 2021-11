Premium Het beste van De Telegraaf

Arie Haan, Ernie Brandts en Ben Wijnstekers over het nieuwe gevecht in de top van de Eredivisie Iconen over het nieuwe gevecht in de Eredivisie: ’Iedereen wil in de krant staan met zijn grote kop’

Door Marcel van der Kraan en Wilber Hack Kopieer naar clipboard

PSV’er Marco van Ginkel (l) in duel met Ajacied Ryan Gravenberch (r). Ⓒ HH/ANP

Met donderend geraas velt Ajax in de Champions League de ene na de andere Europese topclub. In de Eredivisie is dat machtsvertoon er niet, want PSV staat naast de Amsterdammers en Feyenoord kan met een inhaalpartijtje de rivaal voorbij. Hoe kijken drie iconen van Ajax, PSV en Feyenoord naar het nieuwe gevecht in de top? Arie Haan, Ernie Brandts en Ben Wijnstekers geven antwoord.