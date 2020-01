Nadal herstelt zich na zeldzame nederlaag

Nadal herstelde zich aan de zijde van Pablo Carreño Busta door in drie sets de Belgen Sander Gille en Joran Vliegen te verslaan: 6-7 (7) 7-5 10-7. De partij was pas na 01.00 uur plaatselijke tijd afgelopen. In de tweede set waren de Belgen twee punten verwijderd van een stunt.

Kort daarvoor had Nadal zijn tweede nederlaag ooit in een landenwedstrijd geleden; in 2004 verloor hij in de Davis Cup van de Tsjech Jiri Novak.

Voor de 29-jarige Goffin, die het op zijn tweede wedstrijdpunt afmaakte met een ace, was het de tweede overwinning op de Spanjaard. In 2017 versloeg hij Nadal ook al op de ATP Finals. De Spanjaard Roberto Bautista Agut had in het eerste duel Kimmer Coppejans met 6-1 6-4 verslagen.

Servië, Rusland en gastland Australië waren al zeker van een plek in de halve finales van de ATP Cup, waaraan 24 landen begonnen. Servië en Rusland treffen elkaar zaterdagmiddag plaatselijke tijd, Australië en Spanje strijden daarna om een plek in de eindstrijd.