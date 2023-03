Na Ronaldo ook Messi naar Saoedi-Arabië? ’Jaarsalaris van 220 miljoen euro lonkt’

In Saoedi-Arabië zouden ze kosten nog moeite willen besparen om de 35-jarige wondervoetballer naar het land te halen. De club zou Messi voor een seizoen 220 miljoen euro willen betalen. Een eventuele transfer kan nu overigens nog niet worden beklonken. Vanwege sancties van wereldvoetbalbond FIFA mag Al Hilal tot de zomer geen spelers kopen. Messi heeft bij de Franse topclub PSG nog een contract tot juni van dit jaar.

Wil Messi zelf?

Of Messi een overstap naar een zwakke competitie, zoals die in Saoedi-Arabië, ziet zitten is de vraag. Een teken aan de wand is wellicht dat zijn vader Jorge onlangs werd gespot in het land, dat dolgraag het WK 2030 zou willen organiseren.

WK-finale

Al Hilal is de bekendste club van het land. Onlangs ging Al Hilal in de finale van het WK voor clubs met 5-3 onderuit tegen Real Madrid.