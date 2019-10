Fortuna Sittard leest ADO de les in KNVB-beker

Alle doelpunten in Limburg vielen na rust. Mark Diemers benutte in de 58e minuut een strafschop. Kort daarna zorgde Vitalie Damascan voor het tweede doelpunt. De 3-0 kwam in de 76e minuut op naam van Agim Zeka.

De wedstrijd tussen Fortuna en ADO, die in de eredivisie na elf speelronden allebei 9 punten hebben, was de laatste van de eerste ronde. De loting voor de tweede ronde is zaterdag.