Joao Felix wordt achtervolgd door Frenkie de Jong Ⓒ Hollandse Hoogte

JEDDAH - FC Barcelona verloor donderdag verrassend in de halve finale van de Spaanse Supercup van Atlético Madrid (2-3) - gespeeld in Saudi-Arabië - en de Spaanse media zijn erg verdeeld over de prestatie van Frenkie de Jong op het veld in Jeddah.