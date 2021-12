Golfster Dewi Weber bemachtigt speelkaart LPGA Tour

Weber (25) eindigde vorige week op het eerste kwalificatietoernooi in Mobile (Alabama) op de zestiende plaats. Bij het tweede toernooi op dezelfde locatie klom de geboren Groningse, die al jaren in de Verenigde Staten woont, naar de gedeelde tiende plek in het totaalklassement.

Van Dam stond na de eerste vier rondes op de 35e plaats. De tweede week verliep een stuk minder voor de 26-jarige Arnhemse, die afgelopen zomer in Japan meedeed aan de Olympische Spelen en daar als 57e eindigde. Van Dam zakte op de tweede en derde dag weg in het klassement door tegenvallende scores van 74 en 76 slagen. De Gelderse sloot nog wel af met een 71'er, één slag onder par, maar dat was niet genoeg om bij de eerste 45 te eindigen. Van Dam bleef vijf slagen verwijderd van een speelkaart voor de LPGA Tour.

Van Dam debuteerde in 2019 op die Amerikaanse tour. Weber greep destijds in de kwalificaties naast een speelkaart. Ze speelde sindsdien op de Symetra Tour, het niveau onder de LPGA Tour.