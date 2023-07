Luxe-situatie voor Arne Slot: vier topkandidaten voor aanvoerdersband

ROTTERDAM - De groei en ontwikkeling van Feyenoord, dat straks Nederland vertegenwoordigt in de Champions League en moet afwachten of PSV daar na de kwalificatie nog bijkomt, wordt gekenmerkt door een opvallend luxe-probleem. Trainer Arne Slot is de eerste trainer in jaren die na het vertrek van Orkun Kökcü de keuze heeft uit vier sterke kandidaten voor het aanvoerderschap van de kampioen.

Coach Arne Slot met Lutsharel Geertruida tijdens een trainingssessie van Feyenoord. Ⓒ ANP/HH