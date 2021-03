Dertiende plek maakt einde aan bijzondere reeks Wout van Aert

„We waren allemaal vrij moe na de rit van zondag. Onze tactiek was om te zien wat de rest deed”, vertelde Van Aert, die zondag tijdens de door Mathieu van der Poel gewonnen etappe diep moest gaan om zijn tweede plek te behouden.

„We hoopten op een makkelijkere dag, om te recupereren voor de tijdrit van dinsdag. De andere teams die echt een sprint wilden, hebben de kopgroep misschien onderschat.” Vluchter Mads Wurtz Schmidt bleek uiteindelijk de sterkste aanvaller en won.

„Dinsdag ga ik voor de overwinning”, ging Van Aert ambitieus verder, vooruitblikkend op de vlakke, korte slottijdrit. „Al zal het heel lastig worden. Filippo Ganna, de wereldkampioen tijdrijden, is een heel sterke tegenstander en hij kon zichzelf de laatste dagen misschien wat meer sparen dan ik. Maar ik ga het zeker proberen.”

Mister Italia

Voor aanvang van de zesde etappe in de Tirreno-Adriatico was Wout van Aert naast Flandrien ook een beetje Mister Italia. Nog nooit was hij in een wedstrijd op Italiaanse bodem uit de top tien gevallen. „Had ik dat geweten van die statistiek, dan had ik toch moeten sprinten. Ach, het moest vroeg of laat eens gebeuren.”

