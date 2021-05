Dafne Schippers loopt degelijke eerste wedstrijd

De laatste wedstrijd van de 28-jarige tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter van 2015 en 2017 was op 19 september 2020 in Leiden. Daarna besloot ze het door corona bijzonder laat opgestarte seizoen voor gezien te houden om definitief af te rekenen met de rugproblemen die haar sinds het voorjaar van 2019 door een val van de trap al parten speelden. Begin mei liep ze tijdens de World Relays in Polen als tweede in de 4x100 meter estafette en maakte daar indruk. Schippers werd woensdagavond vierde in haar race, de 21-jarige Amerikaanse Sha’Carri Richardson was een klasse apart met een toptijd van 22.35. Schippers’ coach Bart Bennema was blij dat ‘de kop er af was’.

,,Het is echt lang geleden dat Dafne een wedstrijd heeft gelopen. Dat maakt in haar geval wel uit. In de bocht liep ze vandaag nog wat voorzichtig, maar dat was ook de opdracht om daar nog niet volle bak te gaan. Op het eind had ze het nog wat zwaar. Er is nog wat werk te doen.” Schippers had in het verleden altijd tijd nodig om in het seizoen te groeien. In haar beste jaar 2015 startte ze haar seizoen met 22.63, om uiteindelijk op de WK atletiek een tijd van 21.63 neer te zetten, de derde tijd ooit gelopen.

Van Diepen en Dobber maken indruk.

In Ostrava kwamen tijdens de zestigste editie van de Gouden Spike in fris maar droog weer nog zes andere Nederlandse atleten in actie. Vooral Jochem Dobber en Tony van Diepen maakten een uitstekende indruk op respectievelijk de 400 en de 800 meter. Dobber haalde een behoorlijk stuk van zijn persoonlijk record af met een tijd van 45.30, slechts vier tiende van een seconde boven de limiet voor de Olympische Spelen in Tokio. Van Diepen liep op de dubbele afstand 1.45.36, slechts 16/100e boven de limiet. Zowel Dobber als Van Diepen schitterden dit voorjaar al in Polen met een zilveren medaille tijdens de Europese indoorkampioenschappen op de 400 meter en een gouden plak bij de World Relays op de 4x400 meter.

Vorig jaar, toen lange tijd prestaties vanwege corona niet meetelden voor olympische kwalificatie liep van Diepen al een razendsnelle 1.44.82 op de 800 meter. Beide lopers veroverden de twee gouden estafettemedailles samen met Liemarvin Bonevacia en Ramsey Angela. Bonevacia kwam in Ostrava op de 400 meter tot een tijd van 46.18, Angela liep 50.14 op de 400 meter horden. Angela liep op de 400 meter horden 50.14. Joris van Gool zette op de 100 meter een tijd neer van 10.39 (+1,4); vorige week liep hij al 10.32 in Vught. Britt Ummels, vooral specialiste op de 800 meter werd op de 1500 meter negende in een persoonlijk record van 4.09.19.