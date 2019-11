Nadal haakt geblesseerd af in Parijs

De Spanjaard trok zich vlak voor zijn partij tegen Denis Shapovalov terug. De 20-jarige Canadees, geboren in Israël, staat daardoor zondag in de finale tegenover Novak Djokovic.

De Serviër, nu nog de nummer 1 van de wereld, rekende in twee sets af met Grigor Dimitrov uit Bulgarije: 7-6 (5) 6-4. Djokovic had aan één break in de tweede set genoeg om de partij naar zich toe te trekken. Zelf kwam de 32-jarige Serviër op zijn eigen service geen enkele keer in de problemen.

Djokovic was al vier keer de beste op het masterstoernooi van Parijs (2009, 2013, 2014 en 2015). Vorig jaar moest hij in de finale buigen voor de Rus Karen Chatsjanov.

De Serviër moet sowieso komende week de eerste plaats op de wereldranglijst afstaan aan Nadal, die vorig jaar ontbrak in Parijs. De Spanjaard beëindigde toen vanwege een buikspierblessure al na de US Open zijn seizoen. Nadal veroverde dit jaar de titel in New York en ging daarna in Parijs door met winnen, waardoor hij maandag terugkeert aan kop van de mondiale ranglijst. Als de 33-jarige tennisser van Mallorca het masterstoernooi in de Franse hoofdstad had gewonnen, was hij ook al zeker geweest van de eerste plaats aan het einde van het seizoen. Nu kan Djokovic hem op de ATP Finals in Londen weer passeren.

Onduidelijk is wat Nadal precies mankeert. Hij haakte na de warming-up af.