City-talent Garcia in ziekenhuis na knalbotsing met eigen doelman

De 19-jarige speler kwam woensdag in de slotfase van het duel met Arsenal in botsing met zijn eigen doelman Ederson en moest na een langdurige behandeling op het veld met een zuurstofmasker en een halskraag per brancard worden weggedragen.

„We zijn bezorgd om Eric en nemen natuurlijk geen enkele risico, vooral omdat het een blessure aan het hoofd betreft”, aldus Guardiola. „Hij is de hele tijd bij bewustzijn geweest, dat is misschien een goed teken. Nu volgen er eerst onderzoeken, dan weten we meer. Ik denk wel dat hij nog zeker een paar nachten in het ziekenhuis blijft.”

Manchester City won woensdag bij de hervatting van de Premier League met 3-0 van Arsenal. De club ’naderde’ daardoor koploper Liverpool tot op 22 punten.