Afellay dolblij: ’Heel mooie kans, PSV past bij mij’

„Na jaren met veel tegenslag is het hartstikke mooi om juist bij PSV deze kans te krijgen”, zegt de 33-jarige middenvelder op de website van de Eindhovenaren. Afellay tekent in de Lichtstad een contract voor één seizoen bij de ploeg van Mark van Bommel, met een optie voor nog een jaar.

Bekijk ook: PSV versterkt zich met Afellay

„Ik heb hier vijftien jaar van mijn leven doorgebracht en de mentaliteit die hier heerst, past bij mij. In de voorbije maanden heb ik dat weer ervaren. Het voelt goed om hier weer aan de slag te gaan.” Afellay trainde sinds het begin van dit jaar al een aantal maanden op De Herdgang, waar hij eerst onder begeleiding van een fysiotherapeut van PSV individueel aan zijn herstel werkte, om vervolgens met PSV onder 19 mee te trainen.

Prijzenkast

Afellay vertrok in de winterstop van het seizoen 2010/2011 van PSV naar Barcelona met een goed gevulde prijzenkast. Met de Eindhovenaren won hij onder meer vier keer de landstitel, de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal. In zijn eerste (halve) seizoen bij Barcelona veroverde hij meteen de Champions League en het kampioenschap van Spanje. Later in 2011 won hij met de Catalanen ook nog de wereldbeker voor clubs.

Bekijk ook: Werk aan de winkel voor PSV bij start voorbereiding

Nadat de veelzijdige middenvelder door Barcelona verhuurd was aan Schalke 04 en Olympiakos Piraeus, streek hij in de zomer van 2015 neer bij Stoke City. Daar werd in januari van dit jaar zijn contract ontbonden, waarna hij bij PSV aan zijn herstel ging werken. Afellay was voor Oranje actief op de EK’s van 2008 en 2012 en het zilveren WK van 2010. In maart 2016, tijdens het gewonnen duel met Engeland op Wembley (1-2) speelde Afellay onder bondscoach Danny Blind zijn 53e en voorlopig laatste interland.