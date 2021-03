Björn Kuipers en Cristiano Ronaldo kop van Jut in Italiaanse media: ’Onvergeeflijke fout’

Björn Kuipers was dinsdagavond niet te vermurwen. Ⓒ ANP/HH

TURIJN - Juventus kende dinsdagavond wederom een dramatische avond in de Champions League. Cristiano Ronaldo en co werden na een thriller tegen FC Porto opnieuw vroegtijdig in de knock out-fase uitgeschakeld (3-2). De Italiaanse media richten hun pijlen onder andere op Björn Kuipers. De beslissingen van de Nederlandse arbiter en de VAR worden nogal betwist. Maar ook de Portugese superster moet het ontgelden.