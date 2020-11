Dries Mertens eindelijk op geliefde grond: ’Maar dat is jammer’

Dries Mertens (links) heeft reden tot lachen. Ⓒ HH/ANP

Vijfentwintig jaar geleden speelde hij er als duiveltje, zondag keert Dries Mertens als Rode Duivel terug naar Leuven. De 33-jarige aanvaller van Napoli speelt voor de allereerste keer in zijn carrière op het hoofdveld van het onderkomen van Leuven.” „Het is alleen jammer dat er geen publiek welkom is. Ik had het hele stadion kunnen vullen.”