’Roda JC terugbrengen naar waar de club hoort, naar de Eredivisie’

Jurgen Streppel Ⓒ Hollandse Hoogte

Met Jurgen Streppel als trainer wil Roda JC komend seizoen gaan meespelen om de titel in de Keuken Kampioen Divisie om zo snel mogelijk terug te keren op het hoogste niveau. „We willen terug naar de Eredivisie en daarom hebben we een Eredivisie-trainer gehaald”, aldus technisch directeur Jeffrey van As.