Premium Het beste van De Telegraaf

Populaire renstal wil terug naar de top McLaren in de spotlights: ’Gat dichten lukt niet van de een op de andere dag’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Lando Norris in zijn McLaren-bolide. Ⓒ ANP/HH

Mexico-Stad - Na jaren van misère is het Formule 1-team van McLaren gestaag op weg terug naar de top. Belangrijke pionnen zijn - naast teambaas Andreas Seidl en technisch directeur James Key - CEO Zak Brown en coureur Lando Norris. In gesprek met De Telegraaf praat dat duo aan de vooravond van de Grand Prix van Mexico vol overgave over hun missie met de populaire renstal, die in het verleden zulke grote successen boekte met onder anderen Ayrton Senna, Alain Prost, Niki Lauda, James Hunt en Mika Häkkinen.