Kiki Bertens en Demi Schuurs ontsnappen na zenuwslopende thriller aan uitschakeling

In een heerlijke eerste set kwamen Schuurs en Bertens eerst met een break achter. Bij een 4-1 achterstand moest Bertens haar zichtbaar emotionele partner op het bankje even een hart onder de riem steken. Vervolgens kwam het tweetal sterk terug. De achterstand werd omgebogen in een 6-5 voorsprong. Bij die stand lukte het nog niet om de set uit te serveren, maar een sterke tiebreak bood uitkomst.

Bertens, die zaterdag nog enorm ontgoocheld was door haar snelle uitschakeling in het enkelspel, liet zondag toch weer zien wel degelijk ook over mentale veerkracht te beschikken. Regelmatig pepte ze Schuurs dan ook positief op. Chef de mission Pieter van den Hoogenband zat overigens op de tribune om Team NL aan te moedigen en dat deed hij zo ongeveer het fanatiekst van iedereen.

Tot 5-5 ging het gelijk op in de tweede set, maar in de elfde game werd Team NL gebroken en mochten de Franse dames gaan serveren voor de set. En dat deden ze met verve: 7-5. De wedstrijd moest hierna direct beslist worden in een supertiebreak.

Daar nam Nederland al snel een vroege voorsprong en liep uit naar 8-4. De Fransen vrouwen kwamen terug tot 8-8 en werd het zelfs 9-8 voor de Fransen: matchpoint. Maar een scherpe return van Schuurs gaf Team NL weer even adempauze: 9-9. Een pijnlijke dubbele fout van de Fransen gaf Nederland ineens het matchpunt op de service van Schuurs. En met een machtige backhand bezorgde zij Oranje de zege: 11-9.

„Heerlijk, heerlijk”, riep Van den Hoogenband vanaf de tribune. Schuurs en Bertens lieten na afloop elkaars trillende handen zien.