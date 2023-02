Novak Djokovic is weer een illuster tennisrecord rijker

De 35-jarige winnaar van de Australian Open heeft sinds maart 2021 het record van meeste weken op 1 in handen. Deze maandag kwam hij op gelijke hoogte met Graf, die in 1987 voor het eerst de vrouwenranglijst aanvoerde. Djokovic deed dit bij de mannen voor het eerst in 2011.

De Duitse tennisster - bijnaam Fraulein Forehand - stond 186 weken achtereen op de nummer 1-positie, een record bij de vrouwen. In 2016 evenaarde Serena Williams deze prestatie.

Bekijk ook: Griekspoor na halve finale in Ahoy naar hoogste plek ooit op wereldranking

Federer

Djokovic wist tussen juli 2014 en november 2016 122 weken achtereen bovenaan te staan. Dat is bij de mannen geen record, want in dat lijstje staat hij nog ver achter op Roger Federer (237 weken), Jimmy Connors (160 weken) en Ivan Lendl (157 weken).

De Servische tennisser pakte in januari weer de nummer 1-positie toen hij voor de tiende keer in zijn tennisloopbaan de Australian Open wist te winnen.