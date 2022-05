’Clublegende’ Origi vertrekt na dit seizoen bij Liverpool

Origi scoorde, net als Georginio Wijnaldum, twee keer in de return van de halve finales van de Champions League tegen FC Barcelona in 2019 (4-0). Liverpool werkte daarmee de 3-0-nederlaag uit Spanje weg. De ploeg van Klopp won vervolgens in de finale, mede door opnieuw een treffer van Origi, met 2-0 van Tottenham Hotspur.

Klopp noemde zijn spits in aanloop naar de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, zondag thuis tegen Wolverhampton Wanderers, één van de belangrijkste spelers die hij ooit heeft gecoacht. „Dat klinkt heel vreemd gezien het aantal wedstrijden dat hij heeft gespeeld, maar het is, en was, een groot plezier om met hem samen te werken.” Origi speelde deze jaargang zeven competitiewedstrijden.

„Ik herinner me zoveel dingen als ik aan ’Div denk’, dat is ongelooflijk”, ging zijn trainer verder. „Belangrijke doelpunten, ernstige blessures en al dat soort dingen. Ups en downs. Hij is een Liverpool-legende, zonder twijfel.”