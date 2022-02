Jorrit Bergsma verlost dankzij trauma-therapie: ‘Ik had last van spanning en slaaptekort’

Premium Olympische Spelen

Val van Suzanne Schulting donderslag bij heldere hemel

Ze had er zo’n zin in. Suzanne Schulting straalde in de aanloop wanneer het over de mixed relay ging. Samen met haar maatjes strijden voor olympisch goud, de eerste ooit op deze nieuwe discipline. Wat een droom was, werd een deceptie, met uitgerekend de shorttrack-koningin bij wie het mis ging in de...