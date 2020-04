Alleen de liefde voor de sport kan het voetbal op de been houden

Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen maakt een hartje na een doelpunt. Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - De anderhalve-meter-samenleving. Het is een begrip dat een maand geleden louter vragende gezichten zou hebben opgeroepen, maar inmiddels zitten we er tot onze nek toe in. Nu steeds meer gefilosofeerd wordt over de impact die de coronapandemie voor de langere termijn heeft op onze manier van leven, rijst ook de vraag wat de grootste mondiale crisis sinds de Tweede Wereldoorlog gaat betekenen voor het voetbal. Eén ding staat als een paal boven water. De voetbalbeleving, zoals we die hebben gekend tot aan het weekend van 7 en 8 maart, toen de laatste volledige speelronde in de Eredivisie werd afgewerkt, is in één klap weg.