FC Twente krijgt geen gelijk en moet Michal Sadilek missen tegen Vitesse

Michal Sadilek mist de kraker tegen Vitesse. Ⓒ HH/ANP

FC Twente is zonder succes in beroep gegaan tegen de schorsing van middenvelder Michal Sadilek. De club uit Enschede kan daardoor op 5 februari in de thuiswedstrijd tegen Vitesse niet over de Tsjech beschikken.