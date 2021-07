Sport Kort: Brazilië verslaat Chili en bereikt halve finales Copa América

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Brazilië verslaat Chili en bereikt halve finales Copa América

08.41 uur: Brazilië heeft de halve finales van de Copa América bereikt door in de kwartfinales Chili met 1-0 te verslaan. De titelverdediger had daarvoor aan één doelpunt van Lucas Paqueta genoeg. In de halve finales wacht Peru dat na strafschoppen Paraguay uitgeschakelde (4-3).

Paqueta viel in de tweede helft in en zorgde met zijn schot meteen voor de voorsprong voor de Brazilianen. Twee minuten later kwam de thuisploeg van bondscoach Tite met tien man te staan, nadat Gabriel Jesus met gevaarlijk spel Eugenio Mena in het gezicht raakte en met rood moest vertrekken.

Chili dacht via Eduardo Vargas gelijk te komen, maar de VAR keurde het doelpunt af wegens buitenspel. De Braziliaanse doelman Ederson bracht in de slotfase redding op verschillende inzetten van de Chilenen.