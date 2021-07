Sport Kort: Nadine Visser loopt ‘oké’ bij rentree na blessureleed

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Nadine Visser loopt ‘oké’ bij rentree na blessureleed

21.07 uur: Nadine Visser heeft na bijna twee maanden haar rentree gemaakt op de atletiekbaan. De hordespecialiste raakte 13 mei in Vught geblesseerd aan haar hamstrings en moest vervolgens lange tijd revalideren voordat ze weer klaar was voor een wedstrijd over 100 meter horden, waarvoor ze ook naar de Olympische Spelen gaat. De 26-jarige tweevoudig Europees indoorkampioene op de 60 meter horden (2019 en 2021) liet in Heusden-Zolder tijdens de Nacht van de Atletiek in de stromende regen een tijd noteren van 13.05 met een lichte meewind van +1,2 meter per seconde. Dit nadat de wedstrijd een half uur stil had gelegen.

,,De tijd zegt me niet zoveel”, zei coach Bart Bennema. ,,Het regende constant, niet ideaal. Het was haar eerste wedstrijd, en ik was heel blij met wat ik zag tot en met horde zeven. Tijdens de laatste drie horden verloor ze haar balans. Nadine zelf zei ook ‘Het leek of ik helemaal scheef hing’.” Bennema denkt dat het allemaal vanaf nu alleen maar beter kan. ,,Haar trainingen heeft ze de laatste weken weer goed opgepakt. Zo’n hamstringsblessure betekent minder omvang trainen, maar naar omstandigheden was dit okay. Natuurlijk wil je meer, maar vergeet niet dat zo’n blessure vlak voor de Spelen wat met je zelfvertrouwen doet.” Visser maakt tijdens de Spelen ook deel uit van de 4x100 meter estafette, waar ook Dafne Schippers aan meedoet. ,,Voorlopig richten we ons echter even op de horden. Dinsdag in Székesfehérvár in Hongarije en 13 juli in Gateshead.”

Titelhouder Dominic Thiem twijfelt over deelname US Open

20.31 uur: Dominic Thiem twijfelt nog of hij zijn titel op de US Open kan verdedigen. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint over twee maanden, op maandag 30 augustus.

„De US Open halen zal heel, heel lastig worden”, aldus de 27-jarige Thiem voor de camera van Sky Sports. „Ik kan helemaal niets garanderen, maar ik ga hard werken. Zelfs voordat ik de titel pakte in New York was het mijn favoriete toernooi. Daar terugkeren is een wens van me.”

De nummer 5 van de wereld meldde zich wegens een polsblessure af voor Wimbledon en maakt ook niet zijn opwachting op de Olympische Spelen.

Thiem was eind vorig jaar in de finale van de US Open in vijf sets te sterk voor Alexander Zverev, die een voorsprong van 2-0 in sets uit handen gaf.

Golfer Wil Besseling lonkt naar top 20 Iers Open

19.53 uur: Wil Besseling is in de derde ronde van het Iers Open twee plekjes gestegen in de stand. De Noord-Hollander noteerde 71 slagen, 1 onder par, op de Mount Juliet Estate in Thomastown en deelt de 21e positie met een score van -7. Hij staat acht slagen achter de Australiër Lucas Herbert, die leidt met -15.

Darius van Driel kwam eveneens uit op 71 slagen. Hij klom naar de gedeelde 35e plek met -5.

Joost Luiten kwam na twee matige ronden niet door de schifting en mocht zaterdag de baan niet meer op. Nederlands beste golfer meldde voor het toernooi dat hij hard getraind had op het ’chippen’, dat momenteel niet goed gaat bij hem. „Het is een mentale kwestie, het probleem is niet technisch. Het komt neer op vertrouwen terugkrijgen.”

Jarige Martina (37) wint 100 meter Nacht van Heusden

19.22 uur: Churandy Martina heeft zijn 37e verjaardag gevierd met een zege op de 100 meter bij het Belgische atletiekgala Nacht van Heusden. De Nederlandse atleet klokte - heel toevallig - 10,37. Hij bleef Solomon Bockarie voor, die tweede werd in 10,44.

De twee sprinters zijn geselecteerd voor de estafetteploeg op de 4x100 meter bij de Olympische Spelen in Tokio. Voor Martina worden het zijn vijfde Spelen. Hij draagt de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie.

Golf: Dewi Weber vijfde op Big Green Egg Open

18.53 uur: Dewi Weber is vijfde geworden op het Big Green Egg Open in Arnhem. De eerste editie van het toernooi in Gelderland, dat onderdeel uitmaakt van de Ladies European Tour, werd gewonnen door de Australische Stephanie Kyriacou.

De 25-jarige Weber sloot het toernooi in eigen land af met een ronde van 68 slagen en kwam uit op een totaal van 280, tien slagen meer dan Kyriacou en 8 slagen onder par. Anne van Dam, die Nederland gaat vertegenwoordigen op de Olympische Spelen, was er niet bij op het Big Green Egg Open. In totaal waren er 500 toeschouwers welkom op de Rosendaelsche Golfclub.

Motorsport: Van der Mark vijfde op Donington Park

18.12 uur: Michael van der Mark is op het circuit van het Engelse Donington Park vijfde geworden in de zevende race van het WK Superbike. De Nederlander had op zijn BMW zelfs even zicht op een podiumplek, maar moest in de laatste ronden wat terrein prijsgeven.

De Turk Toprak Razgatlioglu (Yamaha) won de race. Hij reed een sensationele eerste ronde, waarin hij van de dertiende positie bij de start oprukte naar de tweede plek en in ronde 2 de koppositie overnam van regerend wereldkampioen Jonathan Rea (Kawasaki).

Van der Mark is bezig aan zijn eerste seizoen bij het fabrieksteam van BMW. Hij staat in de tussenstand achtste. Zondag is er nog een race op Donington Park.

IJshockeyers Tampa Bay één zege verwijderd van titel Stanley Cup

10.20 uur: De ijshockeyers van Tampa Bay Lightning zijn één zege verwijderd van titelprolongatie in de Stanley Cup. De titelverdediger in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL versloeg Montreal Canadiens in het derde duel met 6-3. Tampa Bay Lightning had de eerste twee wedstrijden uit de best-of-sevenserie in Florida ook al gewonnen.

Tyler Johnson zorgde voor twee treffers en Nikita Koetsjerov en Victor Hedman maakte ieder een doelpunt. De andere twee treffers kwamen op naam van Jan Rutta en Blake Coleman. Phillip Danault, Nick Suzuki en Corey Perry scoorden voor Montreal.

De Canadezen moeten maandag in het vierde duel in het Bell Centre in Montreal winnen om nog kans te blijven maken op de NHL-titel. Montreal is met 24 titels recordhouder in de NHL. De laatste dateert wel al van 1993. Tampa Bay won de Stanley Cup vorig jaar voor de tweede keer, na 2004.

Brazilië verslaat Chili en bereikt halve finales Copa América

08.41 uur: Brazilië heeft de halve finales van de Copa América bereikt door in de kwartfinales Chili met 1-0 te verslaan. De titelverdediger had daarvoor aan één doelpunt van Lucas Paqueta genoeg. In de halve finales wacht Peru dat na strafschoppen Paraguay uitgeschakelde (4-3).

Paqueta viel in de tweede helft in en zorgde met zijn schot meteen voor de voorsprong voor de Brazilianen. Twee minuten later kwam de thuisploeg van bondscoach Tite met tien man te staan, nadat Gabriel Jesus met gevaarlijk spel Eugenio Mena in het gezicht raakte en met rood moest vertrekken.

Chili dacht via Eduardo Vargas gelijk te komen, maar de VAR keurde het doelpunt af wegens buitenspel. De Braziliaanse doelman Ederson bracht in de slotfase redding op verschillende inzetten van de Chilenen.