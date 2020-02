Emoties bij Chris Froome na rentree in wielerpeloton

De meervoudig Tourwinnaar heeft lang gerevaliveerd van een zware val vorig jaar juni in het Critérium du Dauphiné. Froome brak een dijbeen, heup, elleboog, ribben en een nekwervel.

Froome kwam zichtbaar geëmotioneerd over de finish. Hij kreeg zelfs de felicitaties van zijn ploeggenoten. „Het voelt heerlijk weer terug te zijn in het peloton. Ik heb bewezen dat het kan, ook als je er zo lang hebt uitgelegen als ik. Het was vooral fijn me weer wielrenner te voelen, al ben ik nog ver van mijn topvorm verwijderd.”