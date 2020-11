Annette Mosman volgt Leo van Wijk op in rvc van Ajax

De 53-jarige Mosman is lid van de raad van bestuur van pensioenuitvoerder APG. Daarnaast is zij onder meer de penningmeester van sportkoepel NOC*NSF. Ze werkte eerder bij KPMG en Generali Nederland. Mosman is voor vier jaar benoemd bij Ajax.

„Leo van Wijk heeft met al zijn ervaring in de afgelopen jaren een niet te onderschatten bijdrage geleverd aan het succes van Ajax”, zegt voorzitter Leen Meijaard van de rvc van Ajax. „Hij heeft de huidige strategie van Ajax mede vormgegeven en ervoor gezorgd dat de governance binnen Ajax verder is geprofessionaliseerd. Wij denken in Annette Mosman een hele goede opvolger van Leo te hebben gevonden. Annette beschikt over een ruime ervaring in het bedrijfsleven, zowel in toezichthoudende als niet-toezichthoudende functies en heeft bovendien een sportachtergrond. Op grond van de gesprekken die wij met haar hebben gevoerd, denken wij dat ze heel goed in de Ajax-omgeving zal passen.”

Ernst Ligthart werd tijdens de vergadering herbenoemd als lid van de rvc voor een periode van twee jaar.