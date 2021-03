Start WK-kwalificatie lijkt te vroeg te komen voor Van de Beek

Zijn clubtrainer Ole Gunnar Solskjaer zei in de aanloop naar het competitieduel van Manchester United met West Ham United van komende zondag dat hij Van de Beek ’pas na de break’ weer terug verwacht in de wedstrijdselectie. Daarmee doelde de Noor op de komende interlandperiode Van de Beek maakt deel uit van de voorselectie die bondscoach Frank de Boer afgelopen zondag bekend maakte.

Krap

„Ik ben er zeker van dat hij begin april weer fit is”, aldus Solskjaer, die Van de Beek al een maand moet missen door een spierblessure. „Het gaat de goede kant op, maar waarschijnlijk hebben ze nog enkele weken nodig om weer mee te kunnen doen. Al hopen we natuurlijk op een meevaller. Het zou mooi zijn als in elk geval één van de drie eerder terugkeert. Ik zit nu wel heel krap in de middenvelders”, aldus de coach, die ook Juan Mata en Paul Pogba niet aan boord heeft.

Oranje start eind deze maand aan de WK-kwalificatiereeks met een uitwedstrijd in Turkije, op woensdag 24 maart. Drie dagen later ontvangt Nederland Letland, terwijl het weer drie dagen later de eerste interland ooit afwerkt tegen Gibraltar. Van de Beek was in het najaar een vaste waarde in de selectie van De Boer.

