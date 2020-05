United-verdediger terug na teelbalkanker: ’Hij is een inspiratie voor alle spelers’

Na een intensieve chemokuur van negen weken en een operatie slaagde Taylor erin om weer terug te keren op het hoogste niveau.“Het was een redelijk giftige chemo. De eerste nacht was de ergste. Ik zweette en rilde, maar had het ijskoud. Ik realiseerde me meteen hoe zwaar het zou worden. Drie maanden na de operatie voelde ik mij weer goed”, vertelde de jonge verdediger eerder al aan de BBC.

Taylor speelt al sinds zijn veertiende in de jeugdopleiding van The Mancunians. Eerder dit seizoen werd Taylor door trainer Ole Gunnar Solskjaer opgenomen in de A-selectie van United. De Noorse manager is ongelooflijk trots. „Het is fantastisch om hem terug te zien. Ik ontmoette Max eerder al nadat ik was aangesteld als hoofdtrainer. Ik heb hem weer helemaal fit zien worden. De maner waarop hij dat heeft gedaan, zal altijd aan hem blijven verbonden. Hij heeft iets meegemaakt dat niemand zou moeten meemaken, maar hij is er doorgekomen.”

Taylor debuteerde in het Europa League-duel met FC Astana (28 november 2019) in de A-selectie van Manchester United. Ⓒ Reuters

„Hij is een inspiratie voor alle spelers”, vervolgt Solsjkaer. „Als hij nu op het veld staat, heeft hij geen angst meer. Hij heeft angstige momenten gekend. Als je op het veld staat, moet je ervan genieten. Ik hoop dat hij zich kan ontwikkelen in zijn carrière. Het is een kans voor ons om hem extra te motiveren.”

Taylor kwam in het najaar van 2019 zes keer in actie in de Premier League 2, de competitie waarin de reserven van United uitkomen. Als beloning mocht hij met de A-selectie afreizen naar Astana voor een Europa League-duel. In actie kwam hij niet. Na de winterstop werd Taylor verhuurd aan Stalybridge Celtic. Daar speelde hij negen duels voordat het coronavirus het voetbal in heel Europa lam legde.