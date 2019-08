PSV de markt op met Lozano-miljoenen

Hirving Lozano heeft zijn laatste minuten voor PSV al gespeeld. De blessure die hij ADO Den Haag opliep, blijkt mee te vallen. Ⓒ René Bouwman

EINDHOVEN - Zodra de transfer van Hirving Lozano (24) naar Napoli definitief in orde is gemaakt, meldt PSV zich weer nadrukkelijk op de transfermarkt. De Eindhovenaren houden netto een recordbedrag over aan de Lozano-deal, het leeuwendeel van de totale som die de 40 miljoen euro overstijgt. Dat kan de club goed gebruiken en zal zorgvuldig worden besteed, nu alle luxe die er voorin was in één klap is weggevallen.