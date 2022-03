Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse topploeg vernedert peloton Jumbo-Visma zit met Roglic na zelden vertoonde coup al op rozen

MANTES-LA-VILLE - Reken maar dat het na de zelden vertoonde coup van Jumbo-Visma bij de concurrentie donderspeeches regende in Mantes-la-Ville. De Côte de Breuil-Bois-Robert, op vijf kilometer van de eindstreep, was een ’pukkeltje’ waar de Nederlandse topploeg het doel had om de sprinters te lossen. Toen Wout van Aert, Primoz Roglic en Christophe Laporte op de top achterom keken, bleken ze iedereen te hebben gelost. Het trio stampte door tot de finish, om daarmee de rest van het peloton te vernederen.