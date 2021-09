Juventus klopt Chelsea dankzij goal van Federico Chiesa na tien seconden

Na een eerste helft waarin weinig gebeurde was het tien(!) seconden na rust meteen raak voor de Italianen. Terwijl de Engelsen nog niet helemaal leken te beseffen dat de tweede helft was begonnen had Federico Chiesa de bal al in het doel van Chelsea liggen. Weggestuurd door Bernardeschi tilde hij de bal behendig over doelman Edouard Mendy heen.

Chelsea kon in Turijn in de eerste helft bogen op meer balbezit. Juventus op een hechte verdediging - met De Ligt en Leonardo Bonucci als centrale steunpilaren - en de betere kansen. Voor de snelle tegenaanval stond Chiesa altijd klaar en meteen na rust bleek de Italiaanse international dus succesrijk. Halverwege de tweede helft liet Bernardeschi nog een enorme kans op 2-0 liggen.

Coach Thomas Tuchel van Chelsea probeerde na ruim een uur met drie wissels nog iets te forceren. Hij haalde onder anderen Hakim Ziyech naar de kant. De ingreep had niet het gewenste resultaat. Schoten werden voortdurend geblokt en topspits Romelo Lukaku werd zelden in kansrijke positie gebracht.

Claudinho opende de score voor Zenit. Ⓒ EPA

FC Zenit haalt hard uit tegen Malmö FF

Eerder op de avond haalde FC Zenit in Sint-Petersburg hard uit tegen Malmö FF: 4-0. De treffers kwamen op naam van Claudinho, Daler Koezjajev, Aleksei Soetormin en Wendel.

