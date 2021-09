Juventus klopt Chelsea, FC Zenit haalt hard uit tegen Malmö FF

Voetbal

PSV tegen Sturm Graz op zoek naar passend antwoord

PSV voelt zich snel thuis in Oostenrijk, waar het donderdagavond in de tweede groepswedstrijd van de Europa League in de Merkur Arena aantreedt tegen Sturm Graz. Dat geldt voor drie mensen in het bijzonder. Roger Schmidt was in Oostenrijk trainer, André Ramalho speler en Phillipp Mwene is er geboren...