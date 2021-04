Matchwinnaar Hakim Ziyech: ’Of ik nu in topvorm ben? Nog niet’

De oud-Ajacied bekroonde zijn sterke optreden met de winnende treffer op Wembley in de 55e minuut (1-0). Daardoor haalde de Londense club voor het tweede jaar op rij de finale van de FA Cup.

Ziyech maakte tegen City zijn vijfde doelpunt voor Chelsea in alle competities. „Voor het begin van elke wedstrijd moet je altijd het gevoel hebben dat je gaat scoren. Ik kreeg een goede voorzet waarna ik simpel raak kon schieten”, doelde hij op het voorbereidende werk van de Duitse spits Timo Werner met wie Ziyech het speltechnisch goed kan vinden.

Mooi einde van seizoen

Chelsea kan onder leiding van de nieuwe trainer Thomas Tuchel, de vervanger van de in januari ontslagen Frank Lampard, naast de FA Cup ook nog de Champions League winnen. In de halve finales van de Europese koningsklasse speelt de huidige nummer 5 van de Premier League tegen Real Madrid. „Het kan inderdaad een mooi einde van het seizoen worden, als je kijkt waar we nog voor spelen”, erkende Ziyech. „Het ligt open voor ons en iedereen bij de club gelooft erin.”