Britten beschuldigen Russen van cyberaanval op Spelen

Dat beweren Britse autoriteiten. De Russen zouden dit ook al bij de Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea hebben geprobeerd. De Verenigde Staten delen de mening van de Britten.

Bijzonderheden over de vermeende aanvallen werden niet gegeven en evenmin wordt gesteld of ze al succesvol zijn geweest. Wel zijn de organisatoren en sponsoren van het evenement in Tokio op de hoogte gesteld.

Paralympics

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab veroordeelde de Russische aanvallen. „Ze zijn cynisch en volkomen onverantwoord.” Volgens Raab zijn de acties ook gericht tegen de Paralympics, die ook komend jaar plaatsvinden.

In beginsel is Rusland vanwege een dopingschandaal geschorst voor de naderende Olympische Spelen, die de afgelopen zomer vanwege de coronacrisis een jaar werden uitgesteld. Dat zou de reden zijn voor het gedrag van de Russen.