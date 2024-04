Dakar: koploper Janus van Kasteren loopt uit ondanks slechte dag

Janus van Kasteren heeft in de vijfde etappe van de Dakar Rally zijn koppositie in het algemeen klassement bij de trucks weten te behouden ondanks een slechte dag. De Brabantse titelverdediger eindigde in de etappe van Al-Hofuf naar Shubaytah over 118 kilometer op de tiende plaats op 24 minuten van dagwinnaar Martin Macik uit Tsjechië die finishte na 1 uur en 51 minuten.

© ANP/HH Janus van Kasteren knalt door de woestijn.