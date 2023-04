Premium Het beste van De Telegraaf

Gouden Tokio-roeiers Tone Wieten en Koen Metsemakers terug in de boot Helft van ’gouden dubbelvier’ weer terug: ’Ze zitten nog niet op hun niveau’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers (v.l.n.r.) roeien naar het goud op de Olympische Spelen van Tokio. Wieten en Metsemakers zijn teruggekeerd in de dubbelvier. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Met de rentree van Tone Wieten en Koen Metsemakers in de dubbelvier is de helft van de gouden Tokio-crew weer aan boord van het paradepaardje van de Hollandse roeivloot. Dat schept met de EK (25-28 mei) en WK (3-10 september) in aantocht verwachtingen.