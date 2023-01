Details rechtszaak na overval in 2021 Schokkend: Cavendish in bijzijn kinderen bedreigd met mes en beroofd van dure horloges

Door onze telesportredactie

Een heftige gebeurtenis voor Mark Cavendish, die thuis werd overvallen. Ⓒ ANP/HH

Tijdens de rechtszaak naar aanleiding van een overval op wielrenner Mark Cavendish in november 2021 zijn schokkende details naar boven gekomen. Cavendish is in zijn eigen huis door twee overvallers onder bedreiging van een mes beroofd van twee peperdure horloges, meldt de BBC. De indringers bedreigden de 37-jarige Engelsman bovendien in het bijzijn van zijn kinderen.