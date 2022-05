Sport Kort: Franse autoriteiten waren gewaarschuwd voor valse tickets

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Franse veiligheidsdiensten waarschuwden voor valse kaartjes

15.55 uur: Franse veiligheidsdiensten hebben twee dagen voor de finale van de Champions League in Parijs de autoriteiten gewaarschuwd voor het risico op 50.000 voetbalfans zonder toegangsbewijs of met een vals kaartje. Het Franse persbureau AFP heeft daarover een document ingezien.

Voorafgaand aan de finale tussen Real Madrid en Liverpool afgelopen zaterdag liep het buiten het stadion uit de hand. Duizenden Engelse supporters kwamen het Stade de France niet in. Sommige fans zonder ticket of met een vals kaartje klommen over de hekken en renden het stadion in.

In een nota waarschuwt de National Division of the Fight against Hooliganism (DNLH) voor ongeveer 50.000 Engelse fans zonder ticket. „Anderen zullen proberen door bedrog het stadion binnen te komen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de uniformen van stewards, de UEFA, schoonmaakpersoneel of medisch personeel”, staat verder in de nota, die is geschreven met input van de inlichtingendiensten en ingezien door AFP. De nota dateert van woensdag 25 mei, drie dagen voor de finale.

„Als dit evenement geen bijzondere risico’s met zich meebrengt in verband met gewelddadige supporters, moet worden gevreesd voor verstoringen van de openbare orde, met name vanwege de zeer grote toestroom van supporters uit heel Europa”, staat verder in de nota.

In Frankrijk is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de valse tickets.

Espanyol vindt in Spanjaard Martínez nieuwe trainer

15.51 uur: De Spaanse voetbalclub Espanyol heeft in Diego Martínez een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De 41-jarige Martínez is de opvolger van Vicente Moreno, die twee weken voor het einde van de competitie werd ontslagen.

Martínez zat zonder club na zijn vertrek bij Granada in 2021. De Spanjaard promoveerde met die club naar La Liga en verzekerde zich in de twee seizoenen na de promotie van lijfsbehoud.

Espanyol eindigde afgelopen seizoen als veertiende.

Duitsland begint voorbereiding Nations League zonder zieke Reus

13.22 uur: Duitsland is de voorbereiding op de komende Nations League-wedstrijden begonnen zonder Marco Reus. De aanvaller van Borussia Dortmund is ziek.

Duitsland speelt tegen achtereenvolgens Italië, Engeland, Hongarije en opnieuw Italië. Het eerste duel met de Italianen is zaterdag, in Bologna.

Reus, die dinsdag zijn 33e verjaardag viert, was vorige week wel met de Duitse ploeg mee op trainingskamp in Marbella. De Duitse ploeg heeft zich nu verplaatst naar Herzogenaurach in de deelstaat Beieren.

Ajax en Feyenoord oefenen in Oostenrijk tegen RB Salzburg

12:20 uur Ajax en Feyenoord spelen in juli in Oostenrijk een oefenwedstrijd tegen RB Salzburg. Dat blijkt uit het schema dat de Oostenrijkse topclub heeft gepubliceerd.

Feyenoord neemt het op zaterdag 9 juli in Anif op tegen RB Salzburg, Ajax treft de kampioen van Oostenrijk op dinsdag 19 juli in Saalfelden.

Hoe Ajax en Feyenoord de volledige voorbereiding invullen, is nog niet bekend.

Australië zonder spelbepaler Rogic in WK-playoff tegen Emiraten

08:07 uur Het Australische voetbalelftal moet het in de belangrijke play-off tegen de Verenigde Arabische Emiraten voor het WK in Qatar stellen zonder spelverdeler Tom Rogic. De middenvelder heeft zich „om persoonlijke redenen” afgemeld bij bondscoach Graham Arnold.

Rogic werd vorige week uitgeroepen tot Australisch profvoetballer van het jaar. Hij werd dit seizoen met zijn club Celtic kampioen van Schotland. „Het is bijzonder jammer dat we hem er niet bij hebben, maar we hebben een uitgebreide selectie met kwaliteitsspelers. Ik denk dat wij iets bijzonders kunnen bereiken de komende weken”, zei Arnold.

Australië speelt 7 juni in Doha tegen de nationale ploeg uit de Emiraten. De winnaar van het duel treft Peru in een intercontinentale play-off om een ticket voor het WK voetbal.

Di Maria kondigt afscheid Argentijns voetbalelftal aan

07:35 uur Ángel di Maria neemt na het WK voetbal in Qatar afscheid als international. Het is tijd dat anderen het van hem overnemen in het Argentijnse voetbalelftal, zei de 34-jarige aanvaller. „Na het WK is het mooi geweest. Er zijn inmiddels genoeg spelers die het niveau hebben en steeds beter worden. Bovendien zou het een beetje egoïstisch zijn om na zoveel jaren en na alles wat ik heb gewonnen nog door te gaan”, aldus Di Maria in aanloop naar de vriendschappelijke interland tegen Italië woensdag in het Wembley-stadion van Londen.

Di Maria kwam tot nog toe 121 keer uit voor Argentinië en maakte 24 interlandgoals. Hij maakte vorig jaar het winnende doelpunt voor de Argentijnen in de finale van de Copa America tegen Brazilië. Di Maria verlaat deze zomer Paris Saint-Germain en is nog op zoek naar een andere club.