De Randamie: ’Ik heb doodsbedreigingen gehad’

„Ik kreeg toen zelfs doodsbedreigingen.” Later werd ze geveld door een vervelende oogblessure. Doktoren zeiden dat ze nooit meer zou vechten, maar de Utrechtse knokte zich terug. Vervolgens werd gezegd dat ze niet durfde te vechten tegen Chris Cyborg, omdat die in het verleden verboden middelen gebruikte. Haar titel werd haar vanwege haar weigering zelfs afgenomen. De vork zit echter heel anders in de steel, zo wil De Randamie nu voor eens en voor altijd duidelijk maken.

„Ik had destijds al met de UFC afgesproken dat ik tegen Amanda Nunes om de titel zou vechten, dat stond zwart op wit. Maar toen wilden ze ineens dat ik tegen Cyborg zou vechten. Ik laat me echter niet onder druk zetten. Ik heb nog een leven naast het vechten, ben politieagente en vecht puur uit liefde voor de sport.”

