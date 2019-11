Russische atletiek weer opgeschrikt door dopingschandaal

Dat meldt AIU, de integriteitseenheid in de atletiek. Nog vier officials zijn voorlopig uit hun functie ontheven, alsmede de hoogspringer zelf en zijn coach. De AIU spreekt van ernstige overtredingen. Voorzitter Dmitri Shlyachtin en de andere functionarissen van de bond, onder wie ook directeur Alexander Parkin, worden ervan beschuldigd dat ze valse verklaringen hebben afgelegd en hebben geknoeid met documenten om Lisenko te beschermen. De AIU deed onderzoek naar de hoogspringer omdat hij drie keer in de fout was gegaan met het aangeven van zijn verblijfplaats en daardoor niet beschikbaar was voor een dopingcontrole.

Boven op algehele schorsing

De individuele schorsingen komen bovenop de algehele schorsing van de Russische atletiekbond, die sinds november 2015 van kracht is. Vanwege dopingschandalen mag de bond geen atleten onder Russische vlag afvaardigen naar internationale wedstrijden en toernooien.

Lisenko is niet de minste. Hij won in 2018 de wereldtitel indoor en in 2017 zilver op de WK outdoor in Londen. Zijn persoonlijk record is 2,40 meter. De atleet behoorde tot de groep Russische atleten die onder neutrale vlag mogen meedoen aan de grote kampioenschappen omdat zij hebben aangetoond niets met de dopingpraktijken in hun land van doen te hebben gehad.

Tegenwerken

Toen de AIU echter ontdekte dat Lisenko op 25 juni 2018 voor de derde keer binnen twaalf maanden in de fout ging met zijn ’whereabouts’, startte de onafhankelijke instantie een onderzoek. De atleet werd in augustus 2018 al geschorst en ontbrak om die reden op de WK van dit jaar in Doha. De AIU legt hem nu ook het tegenwerken van onderzoek ten laste.