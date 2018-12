'Record' laat Van Gerwen koud

Van Gerwen gooide een gemiddelde van 104,2 waardoor het hart van menig dartsfan sneller ging kloppen. De wereldkampioen kreeg daarmee een record in handen van 18 partijen op rij met een gemiddelde hoger dan 100 op de tv. Het interesseerde hemzelf weinig. "Ik was helemaal niet bezig met dit record", zei hij na afloop voor de camera van RTL7. "Ik heb twee punten gepakt en dat is het belangrijkste."

Later op de avond wacht Van Gerwen ook nog een krachtmeting met Raymond van Barneveld. Als hij die ook wint, neemt de Brabander de koppositie in de Premier League over van Peter Wright. De Schot behaalde tot nu toe één punt meer, maar speelde ook een extra wedstrijd. Wright komt in Manchester eenmaal in actie.

Mighty Mike moest eerder in het toernooi een partij laten schieten, omdat hij met een rugblessure kampte.

Uitslagen achtste ronde Premier League

Michael van Gerwen - James Wade 7-4 Kim Huybrechts - Gary Anderson 7-2 Peter Wright - Phil Taylor 7-5 Jelle Klaasen - Adrian Lewis 5-7 Raymond van Barneveld - Michael van Gerwen 7-5