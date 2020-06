Arjen Robben keert terug, maar wat doet de rest van basis Oranje uit WK-finale 2010?

De basiself van Oranje voor de WK-finale van 2010 tegen Spanje. Ⓒ René Bouwman

Arjen Robben (36) verraste afgelopen weekeinde vriend en vijand met de aankondiging zijn rentree te maken bij de club, waar het in het betaalde voetbal voor hem ooit allemaal begon: bij FC Groningen. De vleugelflitser, die zijn verdere leven zal worden geconfronteerd met de teen van Iker Casillas, keert terug in de Eredivisie op het moment dat mede-WK-finalisten uit 2010 al hun trainersdiploma haalden, een kampioenschap als coach vierden óf het tot (technisch) directeur schopten. Hoe vergaat het Robbens ploeggenoten in Oranje van tien jaar geleden?