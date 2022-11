Premium Het beste van De Telegraaf

Keiharde buitenlandse kritiek: ’Dit Oranje gaat geschiedenisboeken niet in’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Van Dijk en De Jong zijn boos na de gelijkmaker van Ecuador. Ⓒ RENE BOUWMAN

Het Nederlands elftal stelde vrijdagavond zwaar teleur tegen Ecuador en mocht van geluk spreken dat het nog een punt heeft overgehouden aan het tweede duel op het WK (1-1). Geen moment zat de ploeg van bondscoach Louis van Gaal echt lekker in de wedstrijd. Ook over de grens is opgevallen dat Oranje dramatisch voor de dag kwam in Qatar. De buitenlandse media sparen Nederland dan ook niet en zijn hard in hun oordeel.