Jutta in het kwadraat: Alisha Lehmann heeft meer volgers dan alle Leeuwinnen bij elkaar

Zwitserse overtroeft zelfs landgenoot Federer in Insta-populariteit

Amsterdam - Dat sociale media sporters tot een groot merk kunnen maken weet Jutta Leerdam als geen ander. De immens populaire schaatsster zet dankzij 4,2 miljoen volgers op Instagram iedere collega die met twee ijzers ondergebonden de lange baan opglijdt in haar schaduw. Welke voetbalsters die we straks op het WK voor vrouwen in actie gaan zien, zijn de groten op sociale media?