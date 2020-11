Mike Tyson omzeilde dopingcontrole dankzij seksspeeltje

Tyson vecht normaal gezien op 28 november tegen Roy Jones Jr. in het Staples Center in Los Angeles. De opbrengst gaat naar het goede doel, maar er wordt wel een speciale overwinningsriem gemaakt voor de winnaar van de ’Frontline championship’. En daar aast Tyson dus op.

’Iron Mike’ zal het wel moeten doen zonder hulpmiddelen want beide boksers zullen voor en na de wedstrijd getest worden. Tyson heeft altijd beweerd zonder prestatiebevorderende middelen gevochten te hebben, maar in een podcast van Jeff Novitzky (UFC) vertelde hij doodleuk hoe hij in het verleden dopingtests ontweek met behulp van zogenaamde ’Whizzinator’, een seksspeeltje.

„Het was geweldig man”, lachte Tyson. „Ik stak er de urine van mijn baby in. En soms, één keer eigenlijk, gebruikte ik de urine van mijn vrouw. Ze zei toen: Schat, laten we hopen dat niet blijkt dat je zwanger ben of zo. Ik antwoordde toen: Nee, we gaan jou niet meer gebruiken. We gaan het kind gebruiken. Omdat ik dus bang was dat uit die urine zou blijken dat ik zwanger was.”

Bron: Het Nieuwsblad